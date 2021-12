Cgil e Uil proclamano sciopero generale di 8 ore | quando ci sarà e i motivi dietro la decisione

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Governo è al lavoro per concludere la Manovra 2022. I temi caldi sono sempre i soliti: pensione, caro bollette, taglio dell’Irpef, il Superbonus 110% e il reddito di cittadinanza. La Manovra sarebbe attesa in Senato il 19 dicembre, mentre il 21 alla Camera, ma intantoe Uil, insoddisfatte di quanto emerso fino ad ora, hanno deciso di proclamare per giovedì 16 dicembre unodi 8 ore con manifestazione nazionale a Roma.e Uilgenerare: le motivazioni “Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del premier Draghi e del suo esecutivo, la legge di Bilancio è stata considerata insoddisfacente, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola e del contrasto alla precarietà del lavoro“, si legge in una nota di ...

