Calcio, Vincenzo Montella: “Balotelli? Vuole tornare in nazionale. E’ il suo chiodo fisso” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mario Balotelli e la nazionale: un rapporto complicato fatto di amore e difficoltà. L’attaccante bresciano, oggi in Turchia, vorrebbe tornare a fare parte del gruppo azzurro in vista degli Spareggi Mondiali del prossimo mese di marzo, che vedranno l’Italia misurarsi prima contro la Macedonia e poi eventualmente contro la vincente di Portogallo-Turchia, ma sa che per farlo deve riconquistare la fiducia del ct Roberto Mancini. Un commissario tecnico che per Balotelli è stato sicuramente un “padre calcistico”, soprattutto nei primi anni di carriera all’Inter, e che ora aspetta di vedere se il giocatore classe 1990 potrà tornare ai suoi livelli, magari venendo aiutato Adana Demirspor dall’allenatore del club, ovvero Vincenzo Montella, uno che da giocatore ha conosciuto ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Marioe la: un rapporto complicato fatto di amore e difficoltà. L’attaccante bresciano, oggi in Turchia, vorrebbea fare parte del gruppo azzurro in vista degli Spareggi Mondiali del prossimo mese di marzo, che vedranno l’Italia misurarsi prima contro la Macedonia e poi eventualmente contro la vincente di Portogallo-Turchia, ma sa che per farlo deve riconquistare la fiducia del ct Roberto Mancini. Un commissario tecnico che perè stato sicuramente un “padre calcistico”, soprattutto nei primi anni di carriera all’Inter, e che ora aspetta di vedere se il giocatore classe 1990 potràai suoi livelli, magari venendo aiutato Adana Demirspor dall’allenatore del club, ovvero, uno che da giocatore ha conosciuto ...

