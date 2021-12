Bergomi elogia l’Inter: “Può vincere contro chiunque” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e ora opinionista, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento d’oro dei nerazzurri. Ecco le sue parole: “l’Inter in questo momento è ingiocabile: gestisce ogni partita a piacimento, palleggia con personalità e invade la metà campo avversaria con tutti gli uomini. Un’azione continua e coinvolgente in cui tutti i giocatori sono protagonisti. La rete di Gagliardini contro lo Spezia, ma soprattutto quella di Dzeko all’Olimpico, danno la misura di quanto sia cresciuta l’Inter: dai e vai continui, di prima, con qualità e velocità. Davvero uno spettacolo. Ripeto, oggi l’Inter è una squadra che può vincere contro chiunque.” Foto: profilo Instagram ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giuseppe, ex difensore dele ora opinionista, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento d’oro dei nerazzurri. Ecco le sue parole: “in questo momento è ingiocabile: gestisce ogni partita a piacimento, palleggia con personalità e invade la metà campo avversaria con tutti gli uomini. Un’azione continua e coinvolgente in cui tutti i giocatori sono protagonisti. La rete di Gagliardinilo Spezia, ma soprattutto quella di Dzeko all’Olimpico, danno la misura di quanto sia cresciuta: dai e vai continui, di prima, con qualità e velocità. Davvero uno spettacolo. Ripeto, oggiè una squadra che può.” Foto: profilo Instagram ...

