Ancelotti torna a parlare del Napoli e punge: "Almeno lì avevo fatto il mio dovere" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domani Carlo Ancelotti, ex tecnico del Napoli ed attuale allenatore del Real Madrid, dovrà affrontare l'Inter di Inzaghi. Alla vigilia del match ha infatti tenuto una conferenza stampa nella cui, oltre a parlare della gara di Champions League, ha anche ricordato il lavoro svolto a Napoli. Di seguito quanto espresso: FOTO: Getty – Ancelotti Spalletti "Certamente la mia intenzione è quella di dimostrare di poter portare avanti un buon lavoro in modo tale da poter far vincere il Real Madrid. Anche se, onestamente, non ho nulla da dimostrare, non ho nessuna rivincita personale. Ho lasciato il Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Almeno lì avevo fatto il mio dovere".

