Addio a Martha De Laurentiis | il ricordo del nipote Aurelio | messa celebrativa a Roma

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente del NapoliDeattraverso Twitter ha comunicato la triste notizia sulla scomparsa della ziaDe, produttrice cinematografica statunitense. Laverrà celebrata ail 9 dicembre alle ore 9.30. Di seguito le parole:De"Il 5 dicembre, a Los Angeles, si è spenta prematuramenteDe. Unaverrà celebrata in sua memoria giovedì 9 dicembre alle ore 9.30 nella Basilica S.S. Apostoli in piazza dei Santi Apostoli 51 a". ECCO IL TWEET Il 5 dicembre, a Los Angeles, si è spenta prematuramenteDe. Unaverrà ...

de Laurentiis, moglie del produttore cinematografico Dino de Laurentiis, e a sua volta produttrice cinematografica negli Usa. Aveva 66 anni. Ne dà notizia il nipote Aurelio, presidente ...Nel corso degli anniha amato tantissimo l'Italia e in particolar modo Capri, dalla quale si è lasciata ispirare per il suo rifugio in California. Laureatasi presso Ball State University ...È morta a 66 anni Martha De Laurentiis, produttrice cinematografica, moglie di Dino e zia di Aurelio, patron del Calcio Napoli. Nata Schumacher, Martha De Laurentiis era nata ...Martha De Laurentiis, moglie di Dino, non ce l'ha fatta a sconfiggere il tumore che l'affliggeva. Negli Anni '80 aveva fondato la ...