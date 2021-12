Advertising

Tagota14 : RT @orporick: (Se oggi sul treno Udine-Roma incontrate una ragazza dai capelli color tempesta di neve, sorridetele perché è @_CarlaQ_ che s… - less1267 : @FIR3PRO00F puoi chiedere un biglietti del treno per Udine e venirmi a torvare - TizianaRomano7 : RT @orporick: (Se oggi sul treno Udine-Roma incontrate una ragazza dai capelli color tempesta di neve, sorridetele perché è @_CarlaQ_ che s… - Mau13pol : RT @orporick: (Se oggi sul treno Udine-Roma incontrate una ragazza dai capelli color tempesta di neve, sorridetele perché è @_CarlaQ_ che s… - zazoomblog : Treno Udine-Venezia: non vuole indossare la mascherina e causa 1 ora di ritardo - #Treno #Udine-Venezia: #vuole -

Ultime Notizie dalla rete : Treno Udine

Con il Green Pass "basico", quello rilasciato anche con il solo tampone rapido (durata 48 ore) o molecolare (72 ore), si potrà continuare a viaggiare in aereo,e nave, prendere bus e metro, ...... 32.051 a Trieste, 57.910 a, 26.263 a Pordenone, 16.676 a Gorizia e 1.868 da fuori regione. ... Redazione Ultime notizie: Non si vuole mettere la mascherina, friulano blocca ilper Venezia L'...Quattro in corsa per scudetto e Champions, un treno di squadre dietro a caccia dell'Europa. E dopo la vittoria a Bologna si può dire che a guidare quel treno, alle spalle di Milan, ...Folla in attesa nella stazione centrale di Napoli a causa dei ritardi nelle partenze e negli arrivi dopo il guasto verificatosi sul nodo di Firenze e che ha avuto riflessi su tutta la ...