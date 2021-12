Tra inediti e scatti cult. Una mostra da non perdere, dall'8 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) "David LaChapelle": la mostra è a Napoli guarda le foto Colori accesi, provocazioni surreali, immagini dense di rimandi (religiosi, storici, artistici) per David LaChapelle, mostra che ricostruisce la lunga carriera del fotografo. Tra inediti e scatti cult. INFO: Napoli, Maschio Angioino, Cappella Palatina, dall’8 dicembre al 6 marzo.mostralachapelle.com iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “David LaChapelle” tra inediti e scatti ... Leggi su iodonna (Di domenica 5 dicembre 2021) "David LaChapelle": laè a Napoli guarda le foto Colori accesi, provocazioni surreali, immagini dense di rimandi (religiosi, storici, artistici) per David LaChapelle,che ricostruisce la lunga carriera del fotografo. Tra. INFO: Napoli, Maschio Angioino, Cappella Palatina,’8al 6 marzo.lachapelle.com iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “David LaChapelle” tra...

Advertising

AmiciUfficiale : GARA INEDITI: Alex al centro del palco di #Amici21 canta la sua 'Tra silenzi (Roma)'! Cosa ne pensate della sua esi… - focusvzay : un anno fa entravano ad amici con guccy bag e yellow come inediti e tra un po’ li vedremo a sanremo come big scusat… - flvtchersmiles : incredibile tra due settimane si inzia a parlare di inediti un po' piango un anno fa mi ero rassegnata a non trovar… - AndreaD61425392 : Domani Come Come diventerà la canzone con più stream su spotify tra i 2 inediti dei ragazzi. Bella notizia x Gigi n… - Amici213 : RT @urlandosogni: se sono usciti nuovi inediti di alcuni ragazzi a breve potremmo avere anche un nuovo inedito di alex? non ho ancora super… -