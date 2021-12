Super green pass dal 6 dicembre al 15 gennaio, ecco le regole da rispettare e come si ottiene. Le info utili (Di domenica 5 dicembre 2021) Il decreto che sarà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio prevede due green pass, base e rafforzato. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare nuovamente il green pass rafforzato: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi, e verrà aggiornata la App "Verifica C19" per i controlli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 dicembre 2021) Il decreto che sarà in vigore dal 6al 15prevede due, base e rafforzato. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare nuovamente ilrafforzato: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi, e verrà aggiornata la App "Verifica C19" per i controlli. L'articolo .

