Sorrento-Positano: vince il sorrentino d’origine Luca Gargiulo (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSorrento – “Che bello che siete tornati runner, ci siete mancati, a Sorrento siete sempre i benvenuti”, così sono accolti tanti partecipanti della Sorrento Positano Ultramarathon 54km e Panoramica 27km da Mariano, cameriere de ‘Il Leone Rosso’, ristorante pizzeria di Sorrento. E poi si presenta nel momento del dessert con un piatto da lui velocemente decorato con scritto ancora: “Amici della maratona è sempre un piacere”. Dopo due anni e tanti mesi bui causa pandemia da Covid 19 la Sorrento che corre è finalmente tornata e questa l’accoglienza che hanno ricevuto i 1600 partecipanti, da circa 40 nazioni, della Sorrento Positano. La distanza Ultramarathon 54km è una competizione rientrante nel calendario delle manifestazioni ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– “Che bello che siete tornati runner, ci siete mancati, asiete sempre i benvenuti”, così sono accolti tanti partecipanti dellaUltramarathon 54km e Panoramica 27km da Mariano, cameriere de ‘Il Leone Rosso’, ristorante pizzeria di. E poi si presenta nel momento del dessert con un piatto da lui velocemente decorato con scritto ancora: “Amici della maratona è sempre un piacere”. Dopo due anni e tanti mesi bui causa pandemia da Covid 19 lache corre è finalmente tornata e questa l’accoglienza che hanno ricevuto i 1600 partecipanti, da circa 40 nazioni, della. La distanza Ultramarathon 54km è una competizione rientrante nel calendario delle manifestazioni ...

Advertising

MilenaViolante : Alla maratona Sorrento-Positano di oggi ha partecipato anche una giovane donna inglese che ha percorso 27 km sotto… - anteprima24 : ** #Sorrento-#Positano: vince il sorrentino d’origine Luca Gargiulo, ** - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Sorrento Positano: vince il sorrentino d’origine Luca Gargiulo, tripletta e record per Noora Honkala https://… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Sorrento Positano: vince il sorrentino d’origine Luca Gargiulo, tripletta e record per Noora Honkala https://… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Sorrento Positano: vince il sorrentino d’origine Luca Gargiulo, tripletta e record per Noora Honkala https://… -