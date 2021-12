Prato. Flaminio Nucci uccide la moglie Fiorella Totti poi si toglie la vita

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 5 dicembre 2021) Omicidio-suicidio a. Una coppia di anziani coniugi è stata trovata senzadomenica mattina nella loro abitazione in via Filizi. In base alla risultanze delle indagini si tratterebbe proprio di un femminicidio-suicidio., pratese di 72 anni, avrebbe sparato alladi 76 anni con un fucile da caccia, per poi rivolgere l’arma contro di sé ersi la. La scoperta dei due cadaveri diè avvenuta poco prima delle 8 ad opera dei Vigili del Fuoco, entrati nell’abitazione di via Filzi dopo l’allarme lanciato da familiari della donna. Questi ultimi erano preoccupati perchè, prima cercandola al ...