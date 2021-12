Niente caffè al bar né skipass in zona arancione senza Super Green pass (Di domenica 5 dicembre 2021) Fino alla zona arancione non sono previste limitazioni per chi ha il Super Green pass. Arriva la conferma con la pubblicazione della tabella del governo sulle nuove regole anti - Covid in vigore da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) Fino allanon sono previste limitazioni per chi ha il. Arriva la conferma con la pubblicazione della tabella del governo sulle nuove regole anti - Covid in vigore da ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente caffè Niente caffè al bar né skipass in zona arancione senza Super Green pass Fino alla zona arancione non sono previste limitazioni per chi ha il Super Green pass. Arriva la conferma con la pubblicazione della tabella del governo sulle nuove regole anti - Covid in vigore da ...

Super Green pass, stop caffè al bar senza certificato in zona arancione: niente pranzo all'aperto solo con tampone Super green pass . Senza il certificato verde rafforzato , in zona arancione , non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone . Lo precisano le Faq del governo nel capitolo dedicato a bar e ristoranti . Le faq del governo sul Super Green pass Le faq sottolineano che la consumazione è invece consentita sia in ...

Super green pass . Senza il certificato verde rafforzato , in zona arancione , non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone . Lo precisano le Faq del governo nel capitolo dedicato a bar e ristoranti . Le faq del governo sul Super Green pass Le faq sottolineano che la consumazione è invece consentita sia in ...