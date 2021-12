Malore per poliziotto di 34anni in servizio allo stadio (Di domenica 5 dicembre 2021) Imprevisto durante la partita Catanzaro Foggia, valida per il campionato di serie C: un funzionario dell’Anticrimine della Questura di Catanzaro, Antonio Trotta, 34 anni, ha avuto un Malore ed è stato trasportato in ospedale. Stava aspettando nel piazzale della Galleria del Sansinato i tifosi ospiti, che, infatti, sono entrati in ritardo rispetto all’inizio del match. La notizia è apparsa sul quotidiano La Nuova Calabria. Solidarietà bipartisan allo stadio per il funzionario, che si trova adesso al “Pugliese” con la diagnosi di aneurisma cerebrale. Esemplare, è stato definito dai colleghi di Trotta, il comportamento dei tifosi del Foggia. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di domenica 5 dicembre 2021) Imprevisto durante la partita Catanzaro Foggia, valida per il campionato di serie C: un funzionario dell’Anticrimine della Questura di Catanzaro, Antonio Trotta, 34 anni, ha avuto uned è stato trasportato in ospedale. Stava aspettando nel piazzale della Galleria del Sansinato i tifosi ospiti, che, infatti, sono entrati in ritardo rispetto all’inizio del match. La notizia è apparsa sul quotidiano La Nuova Calabria. Solidarietà bipartisanper il funzionario, che si trova adesso al “Pugliese” con la diagnosi di aneurisma cerebrale. Esemplare, è stato definito dai colleghi di Trotta, il comportamento dei tifosi del Foggia. L'articolo proviene da Forze Armate News.

