LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise in DIRETTA | Goggia fenomenale! E’ in testa davanti a Gut per 11 centesimi! Quarta Brignone | sesta Curtoni

(Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI BEAVER CREEK I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 19.12 A 75 centesimi daRoberta Melesi dopo due rilevamenti cronometrici. 19.10 Sofiainalla gara con 0?11 di vantaggio su Lara Gut-Behrami e 0?50 su Tamara Tippler.a 0?53, quinta Shiffrin a 0?58 eElenaa 0?64. 19.08 Sedicesima Christine Scheyer a 1?76 da. Decisamente indietro l’austriaca. 19.07 Si ferma Priska Nufer che si era completamente inclinata sul muro. La svizzera era in vantaggio sudi due centesimi dopo il primo intermedio. 19.06 Accusa ...

18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA del SuperG di Lake Louise, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021 - 2022. Ultimo appuntamento del weekend ... La diretta testuale del supergigante femminile di Lake Louise 2021, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Oggi c'è il Super G, dove lei l'hanno scorso ha commesso qualche passo falso. 18:05 - Tra poco via al Super G femminile. Buonasera amici di Eurosport! Occhio a Lara Gut a Lake Louise: già tre vittorie ...