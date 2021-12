Le cento famiglie No vax che fanno ricorso contro il Green pass sul bus: «Rivogliamo i soldi dell’abbonamento» (Di domenica 5 dicembre 2021) cento famiglie No vax di Padova chiedono a Busitalia il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale. Che loro e i loro figli non potranno più utilizzare perché il nuovo decreto sul Super Green pass richiede la presentazione della Certificazione Verde Covid-19 per salirci. Intanto l’azienda locale da lunedì 6 dicembre schiererà 50 verificatori per controllare il Green pass sugli autobus. La storia la racconta oggi Il Gazzettino: in questi giorni sono arrivate oltre cento richieste di rimborso per gli abbonamenti trimestrali o annuali. «A causa di un provvedimento del governo indipendente dalla nostra volontà nostro figlio non può più usufruire del servizio che abbiamo pagato anticipatamente. Di conseguenza vogliamo i ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021)No vax di Padova chiedono a Busitalia il rimborsoal trasporto pubblico locale. Che loro e i loro figli non potranno più utilizzare perché il nuovo decreto sul Superrichiede la presentazione della Certificazione Verde Covid-19 per salirci. Intanto l’azienda locale da lunedì 6 dicembre schiererà 50 verificatori perllare ilsugli autobus. La storia la racconta oggi Il Gazzettino: in questi giorni sono arrivate oltrerichieste di rimborso per gli abbonamenti trimestrali o annuali. «A causa di un provvedimento del governo indipendente dalla nostra volontà nostro figlio non può più usufruire del servizio che abbiamo pagato anticipatamente. Di conseguenza vogliamo i ...

