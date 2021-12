Juric: «Torino bella squadra ma dobbiamo crescere» (Di domenica 5 dicembre 2021) “Il Cagliari è partito male, il che è inspiegabile considerando la rosa a disposizione. Adesso però c’è stata una reazione, i rossoblù sono diventati molto tosti e non perdono da tre partite. Ecco perché domani per noi sarà durissima”. Il tecnico granata non nasconde il timore di un calo di autostima in caso di ulteriore carenza di punti a seguito di buone partite: “Il giorno successivo al pareggio contro l’Empoli ero emotivamente svuotato. Perché una settimana fa a Roma avevamo fatto benissimo ma abbiamo perso; contro l’Empoli ho visto grandi miglioramenti nella prima mezz’ora e poi abbiamo pareggiato. La mia preoccupazione è legata al fatto che arriveranno anche le partite storte dove andrà male e non voglio che cominci una fase psicologica negativa”. Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) “Il Cagliari è partito male, il che è inspiegabile considerando la rosa a disposizione. Adesso però c’è stata una reazione, i rossoblù sono diventati molto tosti e non perdono da tre partite. Ecco perché domani per noi sarà durissima”. Il tecnico granata non nasconde il timore di un calo di autostima in caso di ulteriore carenza di punti a seguito di buone partite: “Il giorno successivo al pareggio contro l’Empoli ero emotivamente svuotato. Perché una settimana fa a Roma avevamo fatto benissimo ma abbiamo perso; contro l’Empoli ho visto grandi miglioramenti nella prima mezz’ora e poi abbiamo pareggiato. La mia preoccupazione è legata al fatto che arriveranno anche le partite storte dove andrà male e non voglio che cominci una fase psicologica negativa”.

