Il principe William rivela la canzone pop anni ' 80 che la principessa Diana cantava in macchina

"Mia madre era solita guidare cantando a squarciagola questa canzone", ha rivelato il principe William in uno speciale di Natale della serie Time to Walk di Apple Fitness+. Il principe William si è recentemente aperto a proposito della principessa Diana, raccontando uno splendido aneddoto d'infanzia relativo a sua madre e alla canzone che era solita cantare per lui e per suo fratello, il principe Harry, al fine di alleviare le loro ansie durante il viaggio verso scuola. In un episodio della serie Time to Walk di Apple Fitness+, che andrà in onda il 6 dicembre, William accompagnerà gli ascoltatori facendo fare loro una passeggiata nella tenuta di Sandringham, di proprietà della regina Elisabetta, ...

