Golf | incredibile trionfo di Viktor Hovland all’Hero World Challenge dopo un pazzo quarto giro

(Di domenica 5 dicembre 2021) Succede di tutto nell’ultimo giorno dell’Hero, esclusivissimo torneo organizzato da Tiger Woods riservato a 20 dei migliori giocatori al mondo. Al termine di unricco di sorprese è il norvegesea trovare il successo, nonostante partisse oggi con ben sei colpi di ritardo dal leader Collin Morikawail terzo. Con questo successochiude 365 giorni da sogno in cui ha vinto il BMW International Open, due volte a Mayakoba, oltre ad esordire nel Team Europe di Ryder Cup, aggiungendo un altro prestigiosissimo trofeo in bacheca. Domenica da sogno per il 24enne cheaver guadagnato tre colpi con tre birdie nelle prime nove, ha infilato ...

Ultime Notizie dalla rete : Golf incredibile

OA Sport

