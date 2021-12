Gf Vip | Manuel nomina Lulù | la reazione della concorrente | non si aspettava questo ‘gesto’ da lui

(Di domenica 5 dicembre 2021) GF Vip,BortuzzoHailé Selassié: come ha reagito la, da luinon se l’. Venerdì 3 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. I colpi di scena hanno interessato la diretta che si è aperta parlando del rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli. In L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Parlando di Aldo Montano , l'ex concorrente del Gfsi è lasciata andare a una confessione ... Leggi anche Jo Squillo a ruota libera su Alex Belli, Katia Ricciarelli eBortuzzo La Stephens ...Rottura in vista o altro siparietto? Sempre restando in tema GF, l'autore televisivo Gabriele Parpiglia ha detto che al 99% Aldo Montano,Bortuzzo e Davide Silvestri abbandoneranno il ...La sesta edizione di Alfonso Signorini del Gf Vip 6 va avanti nonostante lo spettacolo offerto a volte lasci alquanto a desiderare.Gf Vip, durante le nomination di venerdì 3 dicembre, Manuel ha nominato Lulù: come ha reagito la principessa? Da lui non se l'aspettava.