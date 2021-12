Frey | “La Fiorentina deve credere all’Europa Tenere Vlahovic fino a giugno sarebbe un segnale forte”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sebastian, attraverso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento della: “’Importante è trovare continuità di risultati per il morale della squadra e della piazza.non facile ma tenerloun gran bel. Italiano indubbiamente sta gestendo bene la rosa: vedo tutti i giocatori coinvolti e questo è un grande pregio per un allenatore”. FOTO: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sebastien, ex portiere della, ha analizzato la situazione in casa viola: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex portiere Sebastienha analizzato la ...... la punizione mancina perfetta: solo un rimbalzo sulla schiena del portieredopo aver colpito ... In casa in campionato il Venezia ha già steso lae la Roma, peraltro. L'idea di Simone ...Vlahovic Juve, la sentenza di Frey: «Non lascerà la Fiorentina se…». Le dichiarazioni dell’ex portiere viola Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere Sebastien Frey ha analizzato la situ ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex viola Sebastien Frey dice la sua sulla Fiorentina e su cosa gli piace della squadra di Italiano: "La voglia di giocare, sempre. E il desiderio ...