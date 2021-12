Francesco Monte sbotta per la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022 (Di domenica 5 dicembre 2021) Ieri sono stati annunciati i nomi dei 22 big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus. Un cast accolto con grande entusiasmo dagli utenti sul web e dagli addetti ai lavori, vista la presenza di molti grandi artisti e di volti super amati dai più giovani. View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Qualcuno però sembra aver acceso la prima polemica relativa proprio ai big in gara. Francesco Monte infatti non avrebbe preso bene la presenza della cantante spagnola Ana Mena. L’artista 24enne, negli ultimi anni, è riuscita a farsi amare anche dal pubblico italiano grazie a numerosi tormentoni estivi che l’hanno vista protagonista dell’estate: ricordiamo Una Volta Ancora, con Fred De Palma, e A Un ... Leggi su trashblog (Di domenica 5 dicembre 2021) Ieri sono stati annunciati i nomi dei 22 big che prenderanno parte al Festival di, condotto da Amadeus. Un cast accolto con grande entusiasmo dagli utenti sul web e dagli addetti ai lavori, vista la presenza di molti grandi artisti e di volti super amati dai più giovani. View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Qualcuno però sembra aver acceso la prima polemica relativa proprio ai big in gara.infatti non avrebbe preso bene la presenza della cantante spagnola Ana. L’artista 24enne, negli ultimi anni, è riuscita a farsi amare anche dal pubblico italiano grazie a numerosi tormentoni estivi che l’hanno vista protagonista dell’estate: ricordiamo Una Volta Ancora, con Fred De Palma, e A Un ...

trash_italiano : Francesco Monte sbotta per la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022: “non era il Festival della canzone italian… - iOpinionistaWeb : Il fegato di Francesco Monte quando Ana Mena vincerà #Sanremo2022 - riverflow_11 : Sicuramente Amadeus ha un grande pregio in più rispetto a Carlo Conti: non ammette Francesco Monte neanche se lo pagassero milioni - blogtivvu : Francesco Monte contro la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022: il controverso commento sui social… - hugmeesposito : dimmi che sei stato scartato dai big senza dirmi che sei stato scartato dai big. inizia Francesco Monte: -