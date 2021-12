“Festa dell’albero”, i bambini della Barra piantano un ulivo alla Lanzalone (Di domenica 5 dicembre 2021) di Monica De Santis Si è svolta ieri mattina presso il plesso Lanzalone appartenente all’Istituto Comprensivo “Gennaro Barra” diretto da Renata Florimonte, la “Festa dell’albero”, Legambiente “Orizzonti Salerno” in collaborazione con ARCI Comitato Provinciale di Salerno e con il patrocinio del Comune di Salerno. Il circolo Legambiente di Salerno da anni è impegnato a sensibilizzare ed informare la cittadinanza sulle scelte legate alla sostenibilità ambientale, quest’anno ha inteso attivare un ciclo di eventi dislocati in diverse zone della città che aprano il dialogo con il mondo dell’arte e della cultura per realizzare eventi capaci di rafforzare il messaggio ambientalista. Da qui l’organizzazione dell’evento di ieri mattina ce ha visto la partecipazione degli ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 5 dicembre 2021) di Monica De Santis Si è svolta ieri mattina presso il plessoappartenente all’Istituto Comprensivo “Gennaro” diretto da Renata Florimonte, la “”, Legambiente “Orizzonti Salerno” in collaborazione con ARCI Comitato Provinciale di Salerno e con il patrocinio del Comune di Salerno. Il circolo Legambiente di Salerno da anni è impegnato a sensibilizzare ed informare la cittadinanza sulle scelte legatesostenibilità ambientale, quest’anno ha inteso attivare un ciclo di eventi dislocati in diverse zonecittà che aprano il dialogo con il mondo dell’arte ecultura per realizzare eventi capaci di rafforzare il messaggio ambientalista. Da qui l’organizzazione dell’evento di ieri mattina ce ha visto la partecipazione degli ...

