F1, Sergio Perez: "Peccato per quello che è successo; Leclerc non aveva altro spazio"

Gran Premio dell'Arabia Saudita amaro per Sergio Perez, costretto al ritiro in seguito a un contatto con Charles Leclerc, avvenuto alla ripartenza dopo la prima bandiera rossa. Il messicano ha avuto la peggio: la sua RB16B è stata notevolmente danneggiata dall'impatto e non ha potuto proseguire la gara, chiudendo a zero punti. Complice il terzo posto conquistato in extremis da Valtteri Bottas, diventa complicato, per la Red Bull, conquistare il titolo costruttori, essendoci una distanza tra i due team di 28 punti, e manca un solo Gran Premio. Al termine della gara di oggi, Sergio Perez non nasconde il dispiacere per quanto accaduto con Leclerc; il pilota della Red Bull sperava di poter ritornare in gara dopo l'incidente, ma non è stato possibile: "Era una pista molto difficile, siamo ...

