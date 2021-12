F1, la brutta figura della FIA. Gestione discutibile della corsa tra bandiere rosse e Virtual Safety Car (Di domenica 5 dicembre 2021) Una Gestione che è piaciuta poco. Il GP di Arabia Saudita di F1, penultimo round del Mondiale 2021 di F1 darà sicuramente tanti spunti in vista dell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi, visto che Lewis Hamilton e Max Verstappen arriveranno all’appuntamento a pari punti. Tuttavia, quanto è accaduto oggi e il duello rusticano tra i due anche oltre il limite della sportività, è stato alimentato da un modo di leggere gli eventi poco condivisibile da parte della Direzione Gara. La sensazione è che la corsa sia sfuggita di mano al Race Director Michael Masi, che ha purtroppo per lui accumulato una serie di incertezze e trasformato questa gara in una vera e propria guerra. Il primo episodio della serie è stata la bandiera rossa per l’incidente di Mick Schumacher ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Unache è piaciuta poco. Il GP di Arabia Saudita di F1, penultimo round del Mondiale 2021 di F1 darà sicuramente tanti spunti in vista dell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi, visto che Lewis Hamilton e Max Verstappen arriveranno all’appuntamento a pari punti. Tuttavia, quanto è accaduto oggi e il duello rusticano tra i due anche oltre il limitesportività, è stato alimentato da un modo di leggere gli eventi poco condivisibile da parteDirezione Gara. La sensazione è che lasia sfuggita di mano al Race Director Michael Masi, che ha purtroppo per lui accumulato una serie di incertezze e trasformato questa gara in una vera e propria guerra. Il primo episodioserie è stata la bandiera rossa per l’incidente di Mick Schumacher ...

