È morto a 90 anni Demetrio Volcic, a lungo corrispondente dall’estero per la Rai (Di domenica 5 dicembre 2021) È morto a 90 anni Demetrio Volcic, giornalista e politico noto soprattutto per essere stato a lungo corrispondente per la Rai dai paesi dell’Europa orientale e dall’Unione Sovietica durante gli anni della Guerra Fredda. Tra i suoi servizi più famosi Leggi su ilpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Èa 90, giornalista e politico noto soprattutto per essere stato aper la Rai dai paesi dell’Europa orientale e dall’Unione Sovietica durante glidella Guerra Fredda. Tra i suoi servizi più famosi

Advertising

fattoquotidiano : Milano, operaio di 41 anni morto schiacciato dal forno in una pizzeria a Parabiago - Gazzetta_it : Tragedia nel Motocross: il pilota Rene Hofer, 19 anni, morto sotto una valanga - HuffPostItalia : Demetrio Volcic è morto. Lo storico corrispondente da Mosca per la Rai aveva 90 anni - maucarafa : RT @Radio1Rai: ??E' morto a Gorizia #DemetrioVolcic giornalista, storico corrispondente da #Mosca per la Rai. Aveva da poco compiuto 90 anni… - MercRF : RT @RaiNews: Storico inviato Rai oltre la cortina di ferro, per molti anni corrispondente da Mosca -