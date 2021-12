Dortmund - Bayern, pesante accusa di Bellingham all'arbitro: 'Truccava le partite' (Di domenica 5 dicembre 2021) Dortmund - Non accennano a placarsi le polemiche in Germania per Borussia Dortmund - Bayern Monaco , vinta dai bavaresi 3 - 2 con un rigore molto discusso. L'attaccante dei padroni di casa, Jude ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021)- Non accennano a placarsi le polemiche in Germania per BorussiaMonaco , vinta dai bavaresi 3 - 2 con un rigore molto discusso. L'attaccante dei padroni di casa, Jude ...

