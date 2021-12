Da Chanel a Kiko | sotto l’albero arriva il make-up

Leggi su diredonna

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il Natale quando, e con le feste immancabilmente sbarcano nei negozi specializzati e nelle profumerie anche le collezioni natalizie beauty e-up. Tutte le case cosmetiche, infatti, da quelle super lusso alle low cost, dai primi di dicembre, alcune anche prima, mettono sul mercato le capsule collection da mettere. Vi raccomandiamo... Il rossetto glitter è la tendenzaup dell'inverno 2021 In questo periodo dell’anno si possono trovare limited edition esclusive, create appositamente per le feste, oppure i prodotti di sempre disponibili in kit e cofanetti natalizi da non perdere. Se amate il mondo del-up o cercate un’idea da regalare o regalarvi qui potrete trovare ...