Covid oggi Francia, oltre 42mila contagi in un giorno (Di domenica 5 dicembre 2021) Più di 42mila contagi di Covid in Francia oggi secondo l’ultimo bollettino delle autorità sanitarie d’Oltralpe. Non si ferma la corsa del Coronavirus nel Paese, dove nelle ultime 24 ore sono state 29 le vittime. Da novembre si è assistito nel Paese ha una crescita inarrestabile dei nuovi casi tanto che giovedì potrebbero venir decise nuove misure tra cui anche il lockdown se i numeri dovessero peggiorare. L’invito a tutta la popolazione è a fare il richiamo, la terza dose per vincere la battaglia contro il virus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Più didiinsecondo l’ultimo bollettino delle autorità sanitarie d’Oltralpe. Non si ferma la corsa del Coronavirus nel Paese, dove nelle ultime 24 ore sono state 29 le vittime. Da novembre si è assistito nel Paese ha una crescita inarrestabile dei nuovi casi tanto che giovedì potrebbero venir decise nuove misure tra cui anche il lockdown se i numeri dovessero peggiorare. L’invito a tutta la popolazione è a fare il richiamo, la terza dose per vincere la battaglia contro il virus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - iphoneapple6S : RT @SkyPelican: ?? Breaking: il Ministero della Salute israeliano ha annunciato oggi che approverà presto la quarta vaccinazione. Vorrà di… - cinziasams : RT @La7tv: #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America oggi figlia di… -