Calcio | Sampdoria | D' Aversa verso l' esonero | già contattato Stankovic

Genova, 5 dic. - (Adnkronos) - La sconfitta di questo pomeriggio contro la Lazio costerà caro a Roberto D'Aversa. Secondo quanto riporta Sky Sport la dirigenza della Sampdoria ha deciso e l'allenatore blucerchiato va verso l'esonero, che dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Intanto, il club ha già avviato i primi contatti con l'obiettivo numero uno come sostituto: si tratta di Dejan Stankovic, ex giocatore di Lazio e Inter e attuale allenatore della Stella Rossa Belgrado. Il problema è proprio legato al contratto di Stankovic con il suo attuale club: le parti quindi dovranno trovare un accordo che soddisfi anche la Stella Rossa, attualmente seconda nel campionato serbo a soli tre punti dal Partizan Belgrado dopo le prime diciannove giornate.

