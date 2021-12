C64 Rilasciato Snowdown gratis per commodore 64

(Di domenica 5 dicembre 2021) Da badger puch games arriva un fantastico gioco natalizio per64 chiamatoè uno sparatutto d’azione a tema natalizio del gioco Showdown per 1 o 2 giocatori .Il gioco è ispirato a una serie di titoli precedenti con lo stesso tema, che risalgono a Gun Fight del 1975.Interpreti un Babbo Natale per vincere un feroce duello con le armi. Il primo a superare in astuzia e abbattere l’avversario 5 volte è il vincitore del duello. Istruzioni: Ogni cannone può trasportare 5 palle di neve. Ricarichi sostituendo manualmente le palle di neve con un clic del pulsante del joystick, oppure puoi raccogliere pacchi di palle di neve da terra. Ma attenzione! Se il tuo avversario ti prende al sicuro dai pupazzi di neve, potresti essere abbattuto! Casse esplosive appaiono intorno all’area di gioco. Esplodono quando vengono ...

