Bus Amt e treni regionali | scatta l’obbligo Green pass | “A Genova e in Liguria verifiche a campione”

(Di domenica 5 dicembre 2021) L’azienda comunale: “Per under 12 e sugli scuolabus non cambia nulla”. Squadre di controllori batteranno i mezzi e le principali fermate e stazioni

Advertising

Aless_tr : RT @Skittygoa: Attenzione: un funzionario dell'AMT di Genova ai microfoni del tg3 regionale afferma che se minorenne sale su bus senza gp p… - giuantvil : RT @Egalit6: #AMT @ComunediGenova trasporto pubblico e #discriminazioni, #disabilità e #apartheid. Vergogna! @fabriziobarca @OttobreInfo @g… - sacinaro : RT @Skittygoa: Attenzione: un funzionario dell'AMT di Genova ai microfoni del tg3 regionale afferma che se minorenne sale su bus senza gp p… - Antonie62537279 : RT @Skittygoa: Attenzione: un funzionario dell'AMT di Genova ai microfoni del tg3 regionale afferma che se minorenne sale su bus senza gp p… - JPCK72 : RT @Skittygoa: Attenzione: un funzionario dell'AMT di Genova ai microfoni del tg3 regionale afferma che se minorenne sale su bus senza gp p… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus Amt

L'obbligo di Green Pass non è previsto a bordo dei servizi scolastici: Scuolae altri servizi ..., a seguito di quanto deciso nei tavoli di coordinamento convocati dalla Prefettura, prenderà ...... il collegamentoveloce dal centro di Genova con l'aeroporto torna a servizio di genovesi e ... Il servizio sarà gestito con due mezzi extraurbaniche riporteranno la livrea di Volabus per essere ...Amt comunica inoltre che 'a seguito di quanto deciso nei tavoli di coordinamento convocati dalla Prefettura, prenderà parte con il proprio personale di verifica alle attività di controllo nell’ambito ...Permane l’obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi, coprendo bene naso e bocca. Il certificato verde non è previsto a bordo dei servizi scolastici ...