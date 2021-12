Benedict Cumberbatch: «La fragilità del cowboy» (Di domenica 5 dicembre 2021) Ha imparato a cavalcare, suonare il banjo e rollare le sigarette con una sola mano. Per il suo ultimo film, Benedict Cumberbatch si è trasformato in un allevatore del West ruvido e crudele. Ma dall’animo vulnerabile Leggi su vanityfair (Di domenica 5 dicembre 2021) Ha imparato a cavalcare, suonare il banjo e rollare le sigarette con una sola mano. Per il suo ultimo film,si è trasformato in un allevatore del West ruvido e crudele. Ma dall’animo vulnerabile

Advertising

NetflixIT : Motivi per vedere Il potere del cane, film appena arrivato su Netflix: ??Cast incredibile che include Benedict Cumb… - LokiLexi : RT @nasoliscio: 6 settimane di reshoot per doctor strange in the MoM con benedict cumberbatch sul set 6 giorni su 7 ogni settimana beh che… - Steffy96554979 : Ci sono ancora altri film da vedere, ma personalmente in una corsa alla statuetta più preziosa Andrew Garfield ha p… - Melis_1993 : @netflixturkiye Pedro alonso ,Alvore morte , Benedict cumberbatch - GianlucaOdinson : Benedict Cumberbatch non si è mai lavato sul set de Il Potere del Cane - -