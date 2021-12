Al via il Super Green Pass: ecco come ottenerlo | Dove e per cosa sarà obbligatorio (Di domenica 5 dicembre 2021) Da lunedì 6 dicembre entrano in vigore le nuove restrizioni stabilite dal governo. Per chi non avrà la tessera che indica l’avvenuta vaccinazione, molte attività saranno vietate. Ci saranno diversi aspetti della vita sociale che cambieranno per chi non avrà questo certificato, e altri che invece resteranno uguali. Il decreto in cui sono contenute L'articolo Al via il Super Green Pass: ecco come ottenerlo Dove e per cosa sarà obbligatorio proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 5 dicembre 2021) Da lunedì 6 dicembre entrano in vigore le nuove restrizioni stabilite dal governo. Per chi non avrà la tessera che indica l’avvenuta vaccinazione, molte attività saranno vietate. Ci saranno diversi aspetti della vita sociale che cambieranno per chi non avrà questo certificato, e altri che invece resteranno uguali. Il decreto in cui sono contenute L'articolo Al via ile perproviene da La Luce di Maria.

