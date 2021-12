VIDEO: “The Protector” Xia Li debutterà nel prossimo episodio di SmackDown (Di sabato 4 dicembre 2021) Durante il WWE Draft di inizio ottobre diverse Superstar di NXT sono state chiamate nel main roster; tra queste Xia Lia, ex membro della stable Tian Sha insieme a Mei Ying e Boa. Finora la wrestler di origini cinesi non è ancora apparsa a SmackDown con la WWE che, però, ha mandato in onda diversi VIDEO promo che ne annunciavano l’imminente debutto nello show blu. Ora è arrivato il momento. Xia Lia la protettrice Nel corso della puntata di SmackDown di ieri notte, la WWE ha mandato in onda un altro VIDEO promo a fumetti con il quale ha creato ulteriore hype per l’imminente arrivo di Xia Li. Ora conosciamo la data del suo debutto nel main roster. L’ex Superstar di NXT debutterà nel prossimo episodio dello show blu che andrà in onda dallo Staples Center di Los ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 dicembre 2021) Durante il WWE Draft di inizio ottobre diverse Superstar di NXT sono state chiamate nel main roster; tra queste Xia Lia, ex membro della stable Tian Sha insieme a Mei Ying e Boa. Finora la wrestler di origini cinesi non è ancora apparsa acon la WWE che, però, ha mandato in onda diversipromo che ne annunciavano l’imminente debutto nello show blu. Ora è arrivato il momento. Xia Lia la protettrice Nel corso della puntata didi ieri notte, la WWE ha mandato in onda un altropromo a fumetti con il quale ha creato ulteriore hype per l’imminente arrivo di Xia Li. Ora conosciamo la data del suo debutto nel main roster. L’ex Superstar di NXTneldello show blu che andrà in onda dallo Staples Center di Los ...

