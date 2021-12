Ultimo appuntamento con “Scene da un Matrimonio”, anticipazioni 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Ultimo appuntamento con “Scene da un Matrimonio” condotto da Anna Tatangelo, questo pomeriggio dalle 14:10 su Canale 5 Sabato 4 dicembre alle ore 14.10 su Canale 5, si conclude “Scene da un Matrimonio”. Il programma condotto da Anna Tatangelo saluta il suo pubblico con un bilancio nettamente positivo: ogni sabato leader assoluto della sua fascia con una media di oltre 1.800.000 spettatori, pari al 13,6% di share. Al centro di questa decima e ultima puntata il Matrimonio di Federica e Francesco. I due ragazzi hanno organizzato le loro nozze in soli tre mesi e le celebreranno a Scafati (SA), nel Santuario Madonna dei Bagni. Leggi anche –> chi e il fidanzato di soleil sorge ecco tutto quello che ce da sapere Anna Tatangelo raccoglierà con ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 dicembre 2021)con “da un” condotto da Anna Tatangelo, questo pomeriggio dalle 14:10 su Canale 5 Sabato 4alle ore 14.10 su Canale 5, si conclude “da un”. Il programma condotto da Anna Tatangelo saluta il suo pubblico con un bilancio nettamente positivo: ogni sabato leader assoluto della sua fascia con una media di oltre 1.800.000 spettatori, pari al 13,6% di share. Al centro di questa decima e ultima puntata ildi Federica e Francesco. I due ragazzi hanno organizzato le loro nozze in soli tre mesi e le celebreranno a Scafati (SA), nel Santuario Madonna dei Bagni. Leggi anche –> chi e il fidanzato di soleil sorge ecco tutto quello che ce da sapere Anna Tatangelo raccoglierà con ...

