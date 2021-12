Roma-Inter | dove vederla in diretta tv e streaming | orario e formazioni di oggi 4 dicembre 2021

(Di sabato 4 dicembre 2021) Stasera, sabato 4, alle ore 18, presso lo Stadio Olimpico ci sarà la partita. La squadra della capitale avrà bisogno di tutto il calore dei suoi tifosi per riprendersi dalla sconfitta contro il Bologna. Le probabilisono un 4-2-3-1 per la, con Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Zaniolo, Mkhitaryan; Shomurodov; e un 3-5-2 per l’con Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries; Lautaro, Dzeko., tutto sulleL’allenatore giallorosso, a causa delle molte assenze, è propenso per una formazione 4-2-3-1. Ibanez e Vina come terzini (destro il primo, sinistro il secondo), mentre Mancini e Smalling ...

- Inter : ??? | PODCAST Kickoff con il solito trio, Contiene: - #Lautaro che parla di Roma-Inter

Ci sono alte probabilità che possa succedere oggi contro la Salernitana, quando il Diavolo proverà a scattare in avanti per mettere pressione a Napoli e, impegnate con Atalanta e. Comunque ...Il pareggio contro laha impedito ad Andrea Bonatti di spiccare il volo, ma in ogni caso la ... Invece il Pescara Primavera, sconfitto dall'settimana scorsa , resta mestamente ultimo in ...