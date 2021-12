Picerno | Colucci | “Contento delle ultime prestazioni Con l’Andria non sarà facile”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Leonardo, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica contro la Fidelis Andria, valida per la diciassettesima giornale del girone C di Serie C

L'altra lucana di Serie C, il, sarà in trasferta al Degli Ulivi contro la Fidelis Andria. La formazione di mistercerca ancora punti per avvicinarsi allo zona play - off distante ...In Serie C oggi si registra la caduta del Palermo che nel Girone C è stato battuto dalper 1 - 0. Perde in casa anche il Messina che è stato steso dalla Fidelis Andria per 3 - 2. ...di? ...Leonardo Colucci, tecnico del Picerno, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica contro la Fidelis Andria, valida per la diciassettesima giornale del girone C di Serie C ...di Matteo Genovesi Festa a metà per Massimiliano Alvini, che raggiunge quota 300 panchine tra i professionisti: il Perugia va in vantaggio ma si fa raggiungere sull’1-1 da un buon Cittadella, grifoni ...