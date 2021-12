Otto chili e mezzo di eroina, un fucile ed un giubbotto antiproiettile nascosti in un scantinato: arrestato 43enne (Di sabato 4 dicembre 2021) La continua attività investigativa dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto aveva fatto emergere consistenti sospetti nei confronti di un noto pregiudicato tarantino di 43 anni, residente in Città Vecchia, che aveva ripreso la sua attività di spaccio sia al minuto che in grosse quantità. I poliziotti, dopo meticolosi e capillari accertamenti, sono riusciti ad individuare il nuovo domicilio del sospettato, poco distante dal centro storico, in alcune edifici alle spalle del Porto Mercantile. I successivi appostamenti hanno dato conferma della presenza del 43enne in quello stabile, ed il suo nervoso atteggiamento, che entrava ed usciva dal balcone come se fosse in attesa dell’arrivo di qualcuno, ha fatto maturare nei poliziotti la decisione di approfondire la situazione con una perquisizione domiciliare. Arrivati senza farsi notare, i poliziotti hanno bussato ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 4 dicembre 2021) La continua attività investigativa dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto aveva fatto emergere consistenti sospetti nei confronti di un noto pregiudicato tarantino di 43 anni, residente in Città Vecchia, che aveva ripreso la sua attività di spaccio sia al minuto che in grosse quantità. I poliziotti, dopo meticolosi e capillari accertamenti, sono riusciti ad individuare il nuovo domicilio del sospettato, poco distante dal centro storico, in alcune edifici alle spalle del Porto Mercantile. I successivi appostamenti hanno dato conferma della presenza delin quello stabile, ed il suo nervoso atteggiamento, che entrava ed usciva dal balcone come se fosse in attesa dell’arrivo di qualcuno, ha fatto maturare nei poliziotti la decisione di approfondire la situazione con una perquisizione domiciliare. Arrivati senza farsi notare, i poliziotti hanno bussato ...

