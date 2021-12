Milan Salernitana | rossoneri con una maglia dedicata a Kjaer nel riscaldamento

Advertising

AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - MilanPress_it : Le dichiarazioni di #Bakayoko ai microfoni di DAZN?????? - stefano1926 : milan-salernitana:1+no goal+over 2,5 roma-inter:2+goal napoli-atalanta:2+Zapata marcatore provare per credere… - ilveggente_it : ?? #SerieA #Milan Vs #Salernitana è la partita che apre la sedicesima giornata di Serie A che si giocherà oggi alle… - SpugnAntonio : RT @laoprovv: Il Milan non vince contro la Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Salernitana

La sedicesima giornata di Serie A si apre oggi con tre partite, in un sabato che vede impegnate le prime cinque squadre in classifica. Alle 15, a San Siro, si gioca, con gli uomini di Pioli che vogliono vincere per scavalcare momentaneamente il Napoli e riportarsi in testa. Alle 18 all'Olimpico tocca a Roma - Inter: un match speciale per José ......si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 0 ...Grande gesto della squadra rossonera durante Milan Salernitana. I rossoneri con una maglia dedicata a Kjaer nel riscaldamento Grande gesto ...Le probabili scelte di Mourinho in vista del big match delle 18:00 tra Roma e Inter Il primo weekend di dicembre fa registrare un sabato pieno di grandi partite in Serie A. La prima in ordine cronolog ...