Messi: "Mai detto di essere il migliore, nessun paragone con Maradona e Ronaldo" (Di sabato 4 dicembre 2021) Lionel Messi si racconta a France Football pochi giorni dopo aver ricevuto, non senza polemiche, il settimo Pallone d'Oro. "Vengo da una famiglia operaia, mio padre lavorava tutto il giorno e vivevamo in un quartiere abbastanza modesto. Ma non ci è mai mancato nulla, grazie a Dio – racconta il fuoriclasse argentino -. I miei genitori mi hanno insegnato il rispetto, soprattutto per il lavoro, e l'umiltà. Sono cresciuto con questi valori. Quando sono arrivato a Barcellona a 13 anni, ho trovato gli stessi valori a La Masía. Non ho mai detto di essere il migliore della storia e nemmeno mi sono fatto quell'idea". nessun paragone – "Per me essere considerato uno dei migliori della storia è più che sufficiente – ha aggiunto Messi -. È qualcosa che non avrei ...

