Messenger testa la nuova funzione ‘pagamenti suddivisi’

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 4 dicembre 2021) Facebookha annunciato che sta iniziando are una“Pagamenti suddivisi” che introduce un modo per gli utenti di condividere il costo delle bollette e delle spese tramite l’app. È quanto riporta il sito techcrunch.com. LEGGI ANCHE –> Ma davvero Facebook ha guadagnato con chi paragona i vaccini all’Olocausto? La società afferma che lafunzionalità è un modo “gratuito e veloce” per gestire le finanze tramite. Lafunzionalità sarà disponibile la prossima settimana per gli utenti statunitensi. Per utilizzare i pagamenti divisi, gli utenti devono fare clic sul pulsante “Inizia” in una chat di gruppo o nell’hub pagamenti su. Da lì, è possibile dividere equamente una fattura o modificare ...