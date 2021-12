Mertens: «Giocare con tanti assenti, fare il 2-1 e poi perdere, fa male» (Di domenica 5 dicembre 2021) Nel post partita di Napoli-Atalanta, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli, Dries Mertens. «Oggi sono triste perché dopo il 2-1 pensavo di fare qualcosa di buono, mancano tanti giocatori importanti e si sente, giochi contro l’Atalanta arrivi a fare il 2-1 e poi perdere fa un po’ male». «Al rinnovo non sto pensando perché è a fine anno, spero di rimanere ancora tanti anni, ma poi vediamo. Sono contento che stiamo facendo qualcosa di bene, non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo andare avanti, oggi abbiamo fatto una grandissima partita, Malcuit non giocava da sei mesi e ha fatto una partita così bella, mi fa solo piacere. Spero che tornino presto gli altri per tornare al posto dove vogliamo stare». Se i tuoi compagni ti avessero messo in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) Nel post partita di Napoli-Atalanta, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli, Dries. «Oggi sono triste perché dopo il 2-1 pensavo diqualcosa di buono, mancanogiocatori impore si sente, giochi contro l’Atalanta arrivi ail 2-1 e poifa un po’». «Al rinnovo non sto pensando perché è a fine anno, spero di rimanere ancoraanni, ma poi vediamo. Sono contento che stiamo facendo qualcosa di bene, non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo andare avanti, oggi abbiamo fatto una grandissima partita, Malcuit non giocava da sei mesi e ha fatto una partita così bella, mi fa solo piacere. Spero che tornino presto gli altri per tornare al posto dove vogliamo stare». Se i tuoi compagni ti avessero messo in ...

AntonioCastald7 : @sscnapoli Poi se il mister ci spiega perché mertens e lozano non possono giocare 85 minuti saremo contenti.. grazi… - napolista : Mertens: «Giocare con tanti assenti, fare il 2-1 e poi perdere, fa male» A Dazn: «Malcuit erano sei mesi che non g… - cmonvknow : RT @Napoli_Report: #Mertens a @SkySport: “Sul contratto c’è un’opzione a favore del #Napoli, io spero di rimanere. Se non si fa, si dà la m… - DribblingWorld : Ciro Mertens ?? “Sul contratto c’è un’opzione a favore del Napoli, io spero di rimanere. Se non si fa, si dà la ma… - DreamMarika : RT @Napoli_Report: #Mertens a @SkySport: “Sul contratto c’è un’opzione a favore del #Napoli, io spero di rimanere. Se non si fa, si dà la m… -