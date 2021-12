La Nuova Zelanda allenta le misure restrittive. Ma c’è un grande problema per i Maori… (Di sabato 4 dicembre 2021) La Nuova Zelanda, uno dei Paesi al mondo che ha messo in atto le misure restrittive più dure, è pronta ad allentare i vari controlli relativi alla pandemia da Coronavirus. Eppure c’è un problema piuttosto serio nel Paese e questo è costituito dalla salute degli indigeni maori, popolazione sottovaccinata. Leggi anche -> “Non usate più l’haka”: l’ultimatum della tribù Maori ai no-vax Ieri è stato il giorno stabilito in cui in Nuova Zelanda si sono allentate le misure restrittive dopo due anni di pandemia e isolamento dal resto del mondo: pian piano a livello nazionale le attività riprenderanno a riaprire (giacché il governo di Jacinda Ardern ha deciso di abbandonare le sue strategie ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 dicembre 2021) La, uno dei Paesi al mondo che ha messo in atto lepiù dure, è pronta adre i vari controlli relativi alla pandemia da Coronavirus. Eppure c’è unpiuttosto serio nel Paese e questo è costituito dalla salute degli indigeni maori, popolazione sottovaccinata. Leggi anche -> “Non usate più l’haka”: l’ultimatum della tribù Maori ai no-vax Ieri è stato il giorno stabilito in cui insi sonote ledopo due anni di pandemia e isolamento dal resto del mondo: pian piano a livello nazionale le attività riprenderanno a riaprire (giacché il governo di Jacinda Ardern ha deciso di abbandonare le sue strategie ...

