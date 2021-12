La mossa di Spalletti: Mertens capitano per incidere ancora di più (Di sabato 4 dicembre 2021) Luciano Spalletti lo ha annunciato ieri nella sua conferenza stampa: Dries Mertens scenderà in campo con la fascia da capitano contro l'Atalanta questa sera. Con le assenze per infortunio di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, sarà il folletto belga a guidare i compagni in quella che si preannuncia una vera e propria impresa calcistica. Dries Mertens capitano Una mossa, quella di Luciano Spalletti, semplice ma molto importate in questo momento: oltre a essere uno dei più talentuosi e in forma nell'undici titolare, Mertens è uno di quelli che ci mette sempre la faccia ed è sempre pronto ad aiutare i propri compagni. E l'investitura di questa importante responsabilità servirà al belga per aumentare ancor di più la volontà di far bene e regalare ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 dicembre 2021) Lucianolo ha annunciato ieri nella sua conferenza stampa: Driesscenderà in campo con la fascia dacontro l'Atalanta questa sera. Con le assenze per infortunio di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, sarà il folletto belga a guidare i compagni in quella che si preannuncia una vera e propria impresa calcistica. DriesUna, quella di Luciano, semplice ma molto importate in questo momento: oltre a essere uno dei più talentuosi e in forma nell'undici titolare,è uno di quelli che ci mette sempre la faccia ed è sempre pronto ad aiutare i propri compagni. E l'investitura di questa importante responsabilità servirà al belga per aumentare ancor di più la volontà di far bene e regalare ...

