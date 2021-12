La cagnetta di Bruno Vespa “Zoe” e storie delle volpi in tv | ecco dove

Leggi su lopinionista

(Di sabato 4 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre alle 10.50 in onda su Rete 4 una nuova puntata di “Dalla parte degli animali” con l’on. Brambilla L’avevamo visto alle prese con “animali politici” di tutte le specie, alcuni strani e un po’ aggressivi. Maama anche gli animali propriamente detti e in particolare la cagnolina Zoe, la sua “amata disperazione”. Se volete curiosare in casa del famoso giornalista e conoscere Zoe l’appuntamento è per domenica 5 dicembre con la nuova puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 alle 10 e 50, in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4, l’unico format pensato per trovar casa agli animali abbandonati, una trasmissione che scioglie i cuori davanti all’innocenza dei tanti piccoli amici in cerca di una nuova ...