Fatture da oltre 25 milioni di euro complessivi per operazioni inesistenti, altri reati: operazione anche in Salento Guardia di finanza (Di sabato 4 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Venezia, con la collaborazione dei colleghi del Comando Provinciale di Lecce, su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia, hanno dato esecuzione (nelle province di Venezia, Treviso e Lecce) a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due imprenditori e un commercialista, ritenuti responsabili di plurimi reati fiscali, societari e fallimentari. Ad un primo rigetto della misura cautelare da parte del G.I.P., la stessa, a seguito dell’impugnazione della Procura della Repubblica, era invece disposta dal Tribunale per il Riesame ed ora confermata dalla Corte di Cassazione. Gli arresti si pongono al termine di una complessa attività investigativa ... Leggi su noinotizie (Di sabato 4 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delladidi Venezia, con la collaborazione dei colleghi del Comando Provinciale di Lecce, su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia, hanno dato esecuzione (nelle province di Venezia, Treviso e Lecce) a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due imprenditori e un commercialista, ritenuti responsabili di plurimifiscali, societari e fallimentari. Ad un primo rigetto della misura cautelare da parte del G.I.P., la stessa, a seguito dell’impugnazione della Procura della Repubblica, era invece disposta dal Tribunale per il Riesame ed ora confermata dalla Corte di Cassazione. Gli arresti si pongono al termine di una complessa attività investigativa ...

Advertising

NoiNotizie : Fatture da oltre 25 milioni di euro complessivi per operazioni inesistenti, altri reati: operazione @GDF anche in S… - _andreamoroni_ : @LaBiaBi11 @alloravaletutto @runner_me_ Oghei, oltre alle fatture false, l’IVA omessa, i danni erariali, ora abbiam… - Gabry9416 : @Ilarioforjuve @petto_netto @capuanogio Tra l'altro l'inter era sotto osservazione dal uefa, sarebbe stato impossib… - biancogiovanni2 : @LegaSalvini Infine particolare è risultata la posizione di un percettore di RdC., titolare di partita IVA, complet… - LupoRamingo : RT @90ordnasselA: Mettiamo in chiaro anche questo perché c’è confusione: Oltre alle famose “operazioni connotate da valori fraudolentement… -