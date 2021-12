Dayane Mello, l’incubo è finalmente finito: “E’ stata una liberazione” (Di sabato 4 dicembre 2021) Finisce per Dayane Mello un’esperienza sicuramente dura e lunga, vissuta con intensità e con molti retroscena mai svelati. Ora scoprirà tutto Dayane: l’incubo è finito (Youtube)Per la bella modella brasiliana, che l’anno scorso ha sfiorato la vittoria del GF VIP, è finalmente arrivata la fine di un vero e proprio incubo, che l’ha tenuta lontana da sua figlia e dall’Italia per un bel po’ di mesi. Non sarà un ritorno alla realtà facile perché dovrà scontrarsi con i fatti che, purtroppo, son ben diversi dalla narrazione degli stessi che le è stata fatta fino ad oggi. Leggi anche >>> Clarissa Selassiè, fuori dal GF si lascia andare a un gesto inequivocabile: “Sconvolta” Per Dayane Mello finisce “La Fazenda”, il reality delle ... Leggi su specialmag (Di sabato 4 dicembre 2021) Finisce perun’esperienza sicuramente dura e lunga, vissuta con intensità e con molti retroscena mai svelati. Ora scoprirà tutto(Youtube)Per la bella modella brasiliana, che l’anno scorso ha sfiorato la vittoria del GF VIP, èarrivata la fine di un vero e proprio incubo, che l’ha tenuta lontana da sua figlia e dall’Italia per un bel po’ di mesi. Non sarà un ritorno alla realtà facile perché dovrà scontrarsi con i fatti che, purtroppo, son ben diversi dalla narrazione degli stessi che le èfatta fino ad oggi. Leggi anche >>> Clarissa Selassiè, fuori dal GF si lascia andare a un gesto inequivocabile: “Sconvolta” Perfinisce “La Fazenda”, il reality delle ...

