Covid | “test anticorpi ogni 3 o 6 mesi e vaccino”

"Dobbiamo abituarci a convivere con il virus. È possibile". Come? "Il vaccino è più o meno efficace a seconda della forza immunitaria del soggetto. La mia proposta è di lavorare sugli aspetti immunitari diversi fra noi. Rendere obbligatorio con scadenze a tre o sei mesi un test per verifiche sugli anticorpi. In questo modo sapremo se hai bisogno di un vaccino ogni tre o sei mesi". E' la 'ricetta' illustrata da Robert Redfield, fino a pochi mesi fa a capo dei Cdc (Centers for Disease Control) statunitensi e protagonista dall'inizio, con Anthony Fauci, della lotta alla pandemia, oggi consulente anti-Covid del governatore del Maryland, in un'intervista a 'Repubblica'. "Calcolo il livello minimo di resistenza – spiega Redfield – fra i ...

