Cacciari, Freccero, Agamben, Mattei: nasce la "Commissione dubbio e precauzione". La figlia di Rodotà: non usino il nome di mio padre (Di sabato 4 dicembre 2021) I prof scettici sulla gestione della pandemia e sulla campagna vaccinale tutti insieme in un appuntamento su facebook l'8 dicembre: "Commissione dubbio e precauzione" il titolo dell'incontro che – è la promessa – genererà un comitato permanente. Insieme, per la prima volta, si incontreranno Ugo Mattei, Massimo Cacciari, Carlo Freccero, Giorgio Agamben. "L'obiettivo è quello di tutelare la libertà e i diritti umani nell'ambito delle leggi internazionali, riflettendo sui temi di dubbio e precauzione" si legge sul sito di "Generazioni future", associazione intitolata al giurista esperto di diritti Stefano Rodotà, presieduta proprio da Mattei. Quest'ultimo, anche lui professore di diritto, di ...

