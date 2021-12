Barcellona in ansia | il giocatore in ospedale per una commozione cerebrale

Leggi su rompipallone

(Di sabato 4 dicembre 2021) Giornata no per ildi Xavi, non solo la sconfitta contro il Betis Siviglia ma anche l’infortunio di Gavi. Ilè stato trasportato indopo unacausata da una forte pallonata. Gavi, Xavi,A seguito il comunicato del club: “IlGavi è stato trasportato in un centro ospedaliero dopo lariportata nella partita odierna, in conformità al protocollo previsto” TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Il giornalista lancia la provocazione: “Ricordiamo cosa dicevano dopo l’addio di Lukaku”