Ballando con le Stelle, il drammatico lutto: una morte straziante (Di sabato 4 dicembre 2021) Sicuramente Ballando con le Stelle è uno dei programmi più importanti e longevi del palinsesto Rai. Va in onda, infatti, con grande successo dal 2005 e durante questi 16 anni ne abbiamo viste di edizioni, una più bella d’altra. Tuttavia, nonostante la spensieratezza che esprime, non sempre è tutto rose e fiori. Il noto show è eternamente legato al volto di Milly Carlucci, che lo presenta da sempre in coppia con Paolo Belli. Si tratta di uno show a metà fra un reality e un talent, dove devi personaggi famosi ogni settimana ballano in coppia con dei ballerini professionisti. Inoltre, ci sono sempre dei giudici e degli opinionisti. L’anno scorso la competizione è stata vinta dalla coppia formata da Giles Rocca e Lucrezia Lando, con il 58% dei voti. Quest’anno la gara ancora non si è ancora conclusa, ma c’è un cast eccezionale. Tuttavia, non sempre ... Leggi su howtodofor (Di sabato 4 dicembre 2021) Sicuramentecon leè uno dei programmi più importanti e longevi del palinsesto Rai. Va in onda, infatti, con grande successo dal 2005 e durante questi 16 anni ne abbiamo viste di edizioni, una più bella d’altra. Tuttavia, nonostante la spensieratezza che esprime, non sempre è tutto rose e fiori. Il noto show è eternamente legato al volto di Milly Carlucci, che lo presenta da sempre in coppia con Paolo Belli. Si tratta di uno show a metà fra un reality e un talent, dove devi personaggi famosi ogni settimana ballano in coppia con dei ballerini professionisti. Inoltre, ci sono sempre dei giudici e degli opinionisti. L’anno scorso la competizione è stata vinta dalla coppia formata da Giles Rocca e Lucrezia Lando, con il 58% dei voti. Quest’anno la gara ancora non si è ancora conclusa, ma c’è un cast eccezionale. Tuttavia, non sempre ...

Advertising

welikeduel : Memo Remigi e Leonardo Parata aL Testaccio per presidiare i cassonetti e aiutare i cittadini (e cercare voti per il… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @memo_remigi_ e @mariaermachkova vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - AnnaMancini81 : Intervista a Paolo Belli: ecco tutti i segreti di Ballando con le Stelle - SMSNEWSOFFICIAL : Ottavo appuntamento su Rai 1 con “Ballando con le stelle”. Ballerini per una notte Iva Zanicchi e Gabriel Garko -